Unbekannte brechen in Verkaufswagen vor Erfurter Supermarkt ein

Erfurt. Diebe brachen einen Verkaufswagen auf, durchwühlten alle Schränke und nahmen auch einiges mit.

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in einen Verkaufswagen in Erfurt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Imbisswagen neben einem Supermarkt in der Gorkistraße, als Diebe die Tür aufbrachen und den Wagen sowie sämtliche darin befindlichen Schränke durchwühlten.

Die Täter stießen dabei auf ein Tablet sowie Bargeld und stahlen dieses. Der Wert der Beute wird auf etwa 850 Euro geschätzt. Am Verkaufswagen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Um Spuren zu sichern und weitere Ermittlungen durchzuführen, kamen Beamte der Kripo Erfurt am Tatort zum Einsatz.

