Unbekannte bringen Rentner mit seiner EC-Karte um 14.000 Euro

Die Polizei Erfurt warnt aktuell wieder vor unbekannten Tätern, die den PIN von EC-Karten ausspähen und anschließend Geld mit der gestohlenen Karte abheben. Am dritten Juli brachten Unbekannte so wieder einen 86-Jährigen um 14.000 Euro.

Er war laut Polizeiangaben beim Einkaufen in der Erfurter Innenstadt unterwegs gewesen. Unbekannte hatten ihn beim Bezahlen in einem Geschäft beobachtet und anschließend angesprochen. Sie haben mit dem 86-Jährigen Geld gewechselt und dabei unbemerkt die EC-Karte des Rentners gestohlen.

Die unbekannten Täter hoben insgesamt rund 14.000 Euro vom Konto des Opfers ab. Der 86-Jährige bemerkte erst Tage später den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Beim Geldabheben am Bankautomat sowie beim Bezahlen in Geschäften sollte immer darauf geachtet werden, dass man dies unbeobachtet macht. Der PIN sollte außerdem immer durch eine Hand oder die Geldbörse verdeckt eingegeben werden. Die EC-Karte und der PIN sollten zudem niemals am gleichen Ort aufbewahrt werden.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei einen Maximalbetrag für Abhebungen bei der Bank einrichten zu lassen.

Geklaute Kennzeichen und gefälschter Behindertenausweis: Polizei ermittelt gegen 63-Jährigen

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der mit geklauten Kennzeichen und einem gefälschten Schwerbehindertenausweis auf einem Supermarktparkplatz die Kontrolle über sein Auto verlor. Am Dienstagabend sei der 63-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in Erfurt Hochheim gefahren.

Plötzlich verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto und verfehlte nur knapp eine Mauer. Mehrere Personen haben dem Fahrer ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Fahrt des 63-Jährigen sei schließlich an einem Tor geendet.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.