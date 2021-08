Unbekannte bringt 90-Jährigen in Erfurt um Erspartes

In Erfurt geht die Polizei einem Betrugsfall an einem 90-Jährigen nach. (Symbolbild)

Erfurt. In Erfurt hat eine bisher unbekannte Frau einen 90-Jährigen um sein Erspartes geprellt. Außerdem staunte ein Motorrad-Besitzer nicht schlecht.

Eine bisher unbekannte Frau prellte am Freitag einen 90-jährigen Rentner in Erfurt um sein Erspartes. Wie die Polizei am Montag informierte, klingelte sie am Vormittag an der Wohnungstür des Rentners und versuchte den Mann in ein Gespräch zu verwickeln. Ihr gelang es schließlich, seine Wohnung zu betreten und die EC-Karte und ein Mobiltelefon zu stehlen.

Erst am Nachmittag habe der Rentner den Diebstahl bemerkt. Inzwischen hatte man mit seiner Geldkarte insgesamt 1000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben. Die unbekannte Frau wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben, ca. 1,50 m groß und kräftig. Sie trug schulerlange dunkle Haare.

Motorrad gestohlen

Erneut trieben ein oder mehrere Täter in der Erfurter Krämpfervorstadt ihr Unwesen. Als ein Mann aus dem Urlaub nach Hause zurückkehrte, traute er seinen Augen kaum. Der Parkplatz auf dem sonst sein Motorrad steht war plötzlich leer. Genau dieses neuwertige Kraftrad der Marke Yamaha im Wert von mehreren Tausend Euro war dieses Mal die Beute der Diebe. Ob die Tat, mit Motorraddiebstählen aus letzter Vergangenheit im Zusammenhang steht, ist unklar.

