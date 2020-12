Unbekannte entfernen Gullydeckel in Daberstedt

Wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Erfurter Polizei.

Demnach haben Unbekannte am Sonntagmorgen in der Hans-Grundig-Straße zwei Gullydeckel aus der Fahrbahn entfernt, teilte die Polizei mit. Ein Schachtdeckel stand offenbar senkrecht in der Fassung, der andere war komplett herausgehoben worden. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht. Bereits am Vortag hatte sich in dem Bereich jemand einen derart schlechten Scherz erlaubt und einen Kanaldeckel verrückt. Für Verkehrsteilnehmer (gerade Motorrad- und Fahrradfahrer) kann so eine Aktion schwere Folgen haben, erklärte die Polizei.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter der Nummer 0361/ 74430 entgegen.

red