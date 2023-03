Unbekannte sprengen Zigaretten-Automaten in Erfurt

Erfurt. Diesmal schlugen Täter in der Erfurter Stollbergsiedlung zu. Am Drosselberg scheiterten die Unbekannten jedoch mit dem Erbeuten des Inhalts.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben in Erfurt bisher noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört. Wie viele Zigarettenschachteln die Täter stehlen konnten, ist bislang noch nicht bekannt. Der Automat war im Sommerweg (Stollbergsiedlung) installiert. Ein zweiter Zigaretten-Automat, welcher in der Carl-Zeiss-Straße (Am Drosselberg) aufgestellt war, wurde zwar zerstört, konnte aber letztlich von den Tätern nicht geöffnet werden.

An den Inhalt des in der Carl-Zeiss-Straße hängenden Zigaretten-Automates gelangten die unbekannten Täter indes nicht. Foto: Marcus Scheidel

Zuletzt kam es im Februar in Erfurt zu mehreren Sprengungen von Zigaretten-Automaten. Tatorte waren damals der Mispelweg (Am Wiesenhügel) und die Budapester Straße (Moskauer Platz).

Passend zum Thema

Fälle häufen sich in Thüringen: Vermehrt Zigarettenautomaten im Visier von Dieben