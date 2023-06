Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Erfurt

Erfurt. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und sahen drei Unbekannte, wie sie gerade einen gesprengten Zigarettenautomaten leer räumten.

In der vergangenen Nacht wurden gleich mehrere Anwohner am Herrenberg in Erfurt durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus dem Fenster schauten, wurden sie Zeugen, wie drei Unbekannte in der Tungerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt hatten. Noch bevor die Polizei eintraf, waren die Täter mit ihrer Beute auf und davon.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Diebe. Wie viel Geld und Zigaretten das Trio erbeutete, ist noch unklar. Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

In Erfurt wurden in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Zigarettenautomaten gesprengt:

