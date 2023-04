Unbekannte stahlen am Montag auf einer Baustelle in Erfurt Diebesgut im Wert von über 7.000 Euro. (Symbolbild)

Unbekannte stehlen Diebesgut im Wert von über 7000 Euro in Erfurt

Erfurt. Diebe machten sich am Wochenende auf einer Baustelle in Erfurt an Containern zu schaffen. Dabei stahlen sie Diebesgut im Wert von über 7000 Euro.

Bauarbeiter stellten am Montagmorgen auf dem Gelände einer Baustelle in Erfurt drei aufgebrochene Container fest. Diebe waren über das Wochenende mit Gewalt auf das Gelände gelangt und hatten sich an den Baucontainern bedient.

Laut Angaben der Polizei ließen die Täter neben Funkgeräten, Werkzeug und Elektronikartikel mitgehen. Die Täter erbeuteten Diebesgut im Wert von über 7000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.