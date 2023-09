Unbekannte stehlen Solarpanele von Erfurter Rohbau

Unbekannte haben in Erfurt Solarpanele gestohlen (Symbolfoto).

Erfurt. Diebe haben von einem Grundstück in Erfurt Solarpanele im Wert von 20.000 Euro gestohlen.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Erfurt-Schmira Solarpanele inklusive Zubehör im Gesamtwert von rund 20.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich das Grundstück im Bereich Bei den Wiesen noch in der Bauphase.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter beziehungsweise den Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0255882 entgegen.

