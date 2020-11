Erfurt. Am Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in den Globus Markt in Mittelhausen eingebrochen. Der oder die Täter haben dazu eine Scheibe der Drehtür beschädigt.

Unbekannte steigen in Globus-Markt in Erfurt-Mittelhausen ein

Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in den Globus-Markt in Erfurt-Mittelhausen eingebrochen. Der oder die Täter haben dazu die Scheibe einer Drehtür zerstört, um auf diese Weise in den Markt zu gelangen.

Näheres zu diesem Einbruch wurde von der Polizei am Sonntag noch nicht bekanntgegeben.

Der Globus-Mark in Erfurt-Mittelhausen ist immer wieder das Ziel von Einbrechern. Zuletzt war im Februar im Supermarkt ein Geldautomat gesprengt worden. Unbekannte hatten dabei eine unbekannte Summe erbeutet.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: