Unbekannte verletzten Mann in Erfurt mit Ast und klauen ihm seinen Rucksack

Erfurt. Ein 40-Jähriger stritt sich mit den unbekannten Tätern an einer Erfurter Straßenbahnhaltestelle. Als er sie verfolgen wollte, schnappten sie auch noch seine Tasche.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Montagabend in Erfurt gekommen. Wie die Polizei meldet, eskalierte gegen 21.10 Uhr ein Streit zwischen mehreren Männern an der Straßenbahnhaltestelle Thüringenpark. Dabei wurde ein 40-Jähriger mit einem Ast am Kopf getroffen. Laut Polizei verfolgte der wütende Verletzte die flüchtenden Täter.

Dafür habe er zunächst seinen Rucksack abstellen müssen. Einer der unbekannten Männer nutzte die Chance und klaute die Tasche. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls auf. Jetzt sucht sie Zeugen des Streits, die sich – mit der Vorgangsnummer 0037616 – unter der Telefonnummer 036178400 melden sollen.