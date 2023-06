Unbekannte zündeten in Erfurt zwei Matratzen in einem Mehrfamilienhaus an. (Symbolbild).

Schwere Brandstiftung: Unbekannte zünden Matratzen in Treppenhaus in Erfurt an

Erfurt. Brennende Matratzen haben am frühen Samstagmorgen in Erfurt für einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus gesorgt. Nun ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.

Schwere Brandstiftung lautet der Vorwurf, dem sich unbekannte Täter in Erfurt ausgesetzt sehen, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Konrad-Zuse-Straße Matratzen in Brand gesteckt hatten. Laut Meldung der Polizei lagen die Matratzen in der dritten Etage.

Ein 21 Jahre alter Anwohner entdeckte kurz nach 1 Uhr am frühen Samstagmorgen die brennenden Schlafliegen und alarmierte die Feuerwehr. Geschlossene Brand- und Rauchschutztüren verhinderten Schlimmeres. Der junge Mann wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Aufgrund der Rußentwicklung und Hitze entstand im Treppenhaus über fünf Etagen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei.

