Unbekannten stehlen in Erfurt Ware im Wert von über 12.000 Euro

Erfurt. Diebe brachen am Feiertagswochenende in ein Bürogebäude in Erfurt ein. Dabei stahlen sie Beutegut im 5-stelligen Bereich.

Unbekannte richteten bei einem Einbruch am Wochenende einen hohen Schaden an. Sie verschafften sich Zutritt in ein Bürogebäude in Erfurt und öffneten mit Gewalt die Bürotüren von zwei Firmen.

Laut Angaben der Polizei stahlen die Diebe mehrere Mobiltelefone, Notebooks, Tablets und eine Spiegelreflexkamera. Die Beute wird auf einen Wert von über 12.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und ermittelt nun.

