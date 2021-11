Die Polizei wollte den Mann in Erfurt in seinem Auto kontrollieren. (Symbolfoto)

Unbekannter fährt mit gestohlenem Auto in Erfurt fast einen Polizisten um

Erfurt. Mit einem gestohlenem Auto fuhr ein noch Unbekannter beinahe einen Polizisten in Erfurt um. Der Mann konnte anschließend unerkannt flüchten.

Am Donnerstagabend lieferte sich in Erfurt der Fahrer eines BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Eine Streifenbesatzung wollte demnach das Auto in der Innenstadt kontrollieren. Der Fahrer gab allerdings Gas und fuhr dabei beinahe einen Polizisten um. Der Unbekannte raste anschließend durch die Stadt und schüttelte dabei den Streifenwagen ab.

Bei der anschließenden Fahndung wurde der BMW auf einem Parkplatz im Erfurter Norden gefunden. Von dem Fahrer und seinem Begleiter fehlte jedoch jede Spur. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der BMW als gestohlen gemeldet wurde. In Fahndung standen auch die Kennzeichen. Die Poilzei beschlagnahmte das Autos und nahm die Ermittlungen zu dem Fahrer auf.