Unbekannter stiehlt in Erfurt mehrere Goldarmbänder und Bargeld

Erfurt. Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein aufmerksamer Dieb in Erfurt, um einer Frau mehrere Goldarmbänder und Bargeld zu stehlen.

Die 51 Jahre alte Frau war am gestrigen Donnerstag in Erfurt zum shoppen. In einem Laden kaufte sie unter anderem mehrere Goldarmbänder. Im Anschluss ging sie weiter in der Innenstadt einkaufen, wie die Polizei berichtet. Vermutlich folgte ihr die ganze Zeit über ein aufmerksamer Dieb. Als die Frau in einem Supermarkt nur einen kurzen Moment abgelenkt war, griff der Täter gezielt in ihre Tasche und stahl Bargeld sowie den gekauften Schmuck im Gesamtwert von 5000 Euro.