Erfurt. Ein 75-Jähriger wurde in Erfurt geweckt, als er hörte, wie Fensterglas zersplitterte: Ein Unbekannter hatte einen Pflasterstein in seine Wohnung geworfen.

Unbekannter wirft Pflasterstein in Erfurter Erdgeschosswohnung

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter am Mittwoch am Karl-Reimann-Ring die Scheibe einer Balkontür eingeworfen. Der 75-jährige Bewohner hörte gegen 5.35 Uhr, dass in seiner Erdgeschosswohnung das Fensterglas zersplitterte. Als er daraufhin auf die Straße schaute, konnte er niemanden sehen.

Der Schaden ist noch nicht beziffert. Verletzt wurde niemand.

