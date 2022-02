Unbeobachteten Moment ausgenutzt: Tasche aus unverschlossenem Auto gestohlen

Erfurt. Ein Unbekannter hat am helllichten Tag in Erfurt aus einem Auto eine Tasche mit Wertgegenständen gestohlen. Der Wagen der Frau war nicht abgeschlossen.

Freitagvormittag hat ein bislang noch unbekannter Täter in einem Moment der Unaufmerksamkeit zugeschlagen. Eine Frau hatte zunächst ihre Einkäufe in ihr Auto gepackt. Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, öffnete der Täter - unbeobachtet - die nicht verschlossene Tür ihres Wagens und nahm ihre Handtasche nebst Geldbörse und Inhalt an sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Zeugen zum Diebstahl werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361/74430 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug, auch wenn Sie dieses nur einen Augenblick verlassen, und lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück.

