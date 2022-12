Unfälle in Erfurt beschäftigen Polizei

Erfurt. Eine Unfallflucht und ein betrunkenes Pärchen beschäftigen die Polizei in Erfurt.

Am Samstagmorgen entdeckten Polizisten in der Arnstädter Straße in Erfurt ein Auto, was offensichtlich gerade einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei informierte, stand das Fahrzeug quer zur Fahrbahn und hatte einen erheblichen Schaden an einer Verkehrseinrichtung und einem Laternenmast hinterlassen. Auch das Auto selbst sei im Frontbereich massiv beschädigt gewesen.

Durch Zeugen konnten die Beamten die beiden Fahrzeuginsassen in der Nähe der Unfallstelle finden. Es handelte es sich um einen 45-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Tests ergaben einen Wert von 1,32 Promille bei dem Mann und 1,73 Promille bei der Frau.

Da die Zeugen nicht genau sagen konnten, wer das Auto fuhr, wurde das Pärchen befragt. Anfangs uneins, wer am Steuer saß, gaben sie an, dass die Frau gefahren sei. Beide mussten jedoch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

Mögliche Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zur Fahrereigenschaft machen können, werden gebeten sich unter Angabe der Einsatznummer (22481973) bei der Polizei zu melden.

Bereits am Freitag kam es gegen 18:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Biereyestraße mit der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer wendete dort mit seinem Sattelzug und stieß laut Polizei dabei gegen einen am Straßenrand geparktes Auto. An dem Wagen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Anschließend verließ der Lkw-Fahrer die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Angabe der Referenznummer 0304688 entgegen.

