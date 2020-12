Unfall auf A 4 mit zwei Verletzten und hohem Schaden - 7 Würste aus acht Kellern gestohlen

Unfall auf der A 4 mit zwei verletzten Personen und 22.000 Euro Schaden

Am Mittwoch gegen 21:25 Uhr ereignete sich auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ein Unfall, der zu einer halbstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Nohra und Erfurt Vieselbach führte.

Eine 38-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr kurz nach der Anschlussstelle Nohra aus noch nicht geklärter Ursache auf einen Smart auf. Dessen 31-jährige Fahrerin verlor nach der Kollision die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts in die Leitplanke ab. Beide Fahrerinnen wurden beim Unfall nur leicht verletzt, ein Kind im Smart blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte ein Trümmerfeld, welches sich über alle drei Fahrstreifen verteilte. Die Autobahnmeisterei sicherte den Leitplankenschaden. Nach 1,5 Stunden konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

Berauschter Oldie-Fan am Silvestertag

Am letzten Vormittag des Jahres wurden Polizeibeamte auf einen beinahe 30 Jahre alten VW Golf in Daberstedt aufmerksam. Während der Kontrolle äußerte der ebenfalls 30-jährige Fahrer mehrfach die Begeisterung für seinen Oldtimer. Diese Euphorie wurde jedoch durch einen positiven Drogenvortest gedämpft und der Erfurter musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gleich acht Keller aufgebrochen: 7 Würste und 8 Schnapsflaschen gestohlen

In der Zeit vom 29. zum 31. Dezember trieben unbekannte Strolche ihr Unwesen in den Kellern der Sömmerdaer Straße der Einheit 13 und 52. Sie brachen insgesamt 8 Keller auf und entwendeten aus diesen 7 Würste, 8 Flaschen Schnaps, Werkzeug und ein Fahrrad. Es wurde ein Schaden von mehreren hundert EUR verursacht.

Polizei-Großeinsatz in Erfurt: Einkaufsgalerie Anger 1 geräumt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen