Unfall auf A4 bei Erfurt: Drei Verletzte und langer Stau

Erfurt. Bei einem Unfall auf der A4 bei Erfurt sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

Nach einem Unfall auf der A4 bei Erfurt ist am frühen Mittwochmorgen die Autobahn in beide Richtungen gesperrt worden.

Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, war gegen 6.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Pkw aufgefahren. Der Pkw wurde dadurch in die Mittelleitplanke geschoben.

Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Es kommt derzeit noch zu Behinderungen in beide Fahrtrichtungen. Gegen 8 Uhr waren aber in Richtung Dresden wieder ein Fahrstreifen befahrbar, in Richtung Frankfurt zwei.

Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Da die Abfahrt Erfurt-West wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen Autofahrer, die aus Richtung Eisenach kommen, bereits ab Erfurter Kreuz ausweichen. Autofahrer aus Richtung Hermsdorf fahren an der Anschlussstelle Vieselbach ab.

