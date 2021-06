Radfahrer werden in der Kranichfelder Straße wohl leicht übersehen (Symbolbild).

Unfall-Déjà-vu in Erfurt

Erfurt Innerhalb von zwei Stunden zwei Unfälle am gleichen Ort

Am Donnerstagmorgen kam es in der Kranichfelder Straße von Erfurt an derselben Stelle innerhalb von zwei Stunden fast zu einem identischen Unfall. Um 07:45 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin von einem Supermarktparkplatz auf die zweispurige Straße auf. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, die auf dem querenden Radweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Die 57-jährige Radfahrerin wurde erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zwei Stunden später erfasste ein 62-jähriger Autofahrer an derselben Stelle ebenfalls eine Fahrradfahrerin. Die 38-Jährige fuhr stadteinwärts, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auch sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen