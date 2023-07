Unfall in Erfurt: Autofahrer nimmt Polizeiauto mit Blaulicht die Vorfahrt

Erfurt Die Polizisten waren mit Blaulicht unterwegs, als es an einer Kreuzung in Erfurt zur Kollision kam. Ein Beamter wurde bei dem Unfall verletzt.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 17 Uhr in Erfurt einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen.

Das Polizeiauto prallte daraufhin gegen den Wagen des 61-Jährigen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Polizist wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

