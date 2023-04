Unfall mit hohem Sachschaden am Gothaer Platz in Erfurt

Erfurt. In Erfurt gab es am Gothaer Platz einen schweren Unfall. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden.

Bei einem Unfall in Erfurt entstand am Freitagabend hoher Sachschaden. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe eine 28-Jährige mit ihrem Wagen an der Kreuzung am Gothaer Platz einem 33-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Beide Fahrzeuge erlitten jedoch wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden werde auf 16.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.