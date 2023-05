Unfall mit Straßenbahn in Erfurt

In Erfurt ereignete sich am Dienstag in der Nordhäuser Straße ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Erfurt. Ein Autofahrer in Erfurt übersah offenbar die Straßenbahn, weshalb es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Am Dienstagabend ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach unseren Informationen hatte der in der Nordhäuser Straße stadteinwärts fahrende Autofahrer die Straßenbahn beim Abbiegen in die Baumerstraße übersehen. Zuvor ließ er noch eine Fußgängerin mit Kinderwagen die Straße überqueren. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Eine Schadenssumme wurde noch nicht genannt.

