Totalschaden am PKW Unfall mit Totalschaden: Autofahrer prallt zwischen Erfurt und Weimar gegen Baum

Erfurt An der Stelle kam es schon zu mehreren Unfällen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der B7 zwischen den Erfurt und Weimar ereignete sich am Mittag ein Verkehrsunfall. Nach dem Ortsausgang Erfurt kam ein Pkw-Fahrer mit seinem Honda Civic von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallstelle handelt sich um einen Unfallschwerpunkt, an dem bereits mehrere Unfälle stattgefunden haben.