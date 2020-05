Verwaist in Corona-Zeiten zeigt sich derzeit nicht nur der Kinosaal, sondern auch der Klubraum im Kinoklub am Hirschlachufer.

Ungebrochene Begeisterung für Programmkino in Erfurt

Gefühlt viel zu lange ist der Kinoklub am Hirschlachufer geschlossen und es gibt gerade kein Filmprogramm. Und das ausgerechnet in der Zeit, in der der Kinoklub eigentlich seinen 45. Geburtstag feiern wollte.

45 Jahre Kinoklub am Hirschlachufer – 45 Jahre Kinobegeisterung: Heute vor 45 Jahren, am 6. Mai 1975, eröffnete der Kinoklub am Hirschlachufer als eines der ersten Klubkinos in der DDR mit dem tschechoslowakischen Film „…und ich grüße die Schwalben“ von Jaromil Jireš auf der Leinwand.

Stiller Rückblick und Ausblick, statt großer Party

Und heute, im Jahr 2020, hätte es eigentlich eine unvergessliche Geburtstagsfeier mit Gästen und Kinoprogramm am Ort der zukünftigen zweiten Spielstätte im Kultur-Quartier Schauspielhaus geben sollen. Man hätte sich an die vielen spannenden Filme und Gespräche erinnern können, an die turbulenten Jahre der Wende und danach, die darauffolgende Phase der Umbaus und der Modernisierung. Ebenso hätten die drei starken Frauen gewürdigt werden sollen, die den Kinoklub in den vergangenen 45 Jahren geprägt haben: Barbara Hejlik, Dagmar Wagenknecht und nun Petra Beltz.

Aber die Corona-Situation hat dem allen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und so wird es ein stiller, aber optimistischer Blick nach vorn in die Zukunft und in Richtung neues Kino. Ein tolles Foyer mit imposantem Treppenaufgang zu zwei neuen Kinosälen im Obergeschoss – das ist die Vision für Filmkunst und das Arthousekino in Erfurt. Das Programm des Kinoklubs kann so noch aktueller und breiter werden, das Kino noch stärker ein Ort der Begegnung. Der Weg dahin wird viel Tatkraft, Ideen und Unterstützung erfordern – und so hofft und vertraut das Team des Kinoklubs auch in Zukunft auf die Erfurter, Cineasten und Filmverrückten, die nach hoffentlich baldiger Wiedereröffnung nach Wochen der Kontaktbeschränkung wieder in das Kino strömen.

In der zweiten Spielstätte im Kultur-Quartier Schauspielhaus hätte am 6. Mai 2020 eine Geburtstagsparty mit Programm steigen sollen. Foto: Christian Sünderwald