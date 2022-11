Ein Autofahrer hat in Erfurt einen Hausmeister beim Streuen angegriffen. (Symbolbild)

Ungeduldiger Autofahrer greift Hausmeister beim Streuen an – Betrüger lassen sich Geschenke teuer bezahlen

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein ungeduldiger Autofahrer hat gersten im Erfurter Süden einen Hausmeister angegriffen, der beim einsetzenden Schneefall die Zufahrt zu einer Tiefgarage streuen wolle.

Der 48-jährige Hausmeister war gerade dabei, die abschüssige Zufahrt zur Garage mit Salz zu streuen, damit diese weiterhin gefahrlos befahrbar war.

Einem Autofahrer, der in die Tiefgarage fahren wollte, ging das laut Polizei nicht schnell genug. Er stieg aus, beleidigte den 48-Jährigen und stieß ihm vor die Brust, so dass dieser hinfiel und sich leicht verletzte. Auch sein Smartphone wurde dabei beschädigt. Danach entfernte sich der Autofahrer.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen und eine Anzeige in Bezug auf Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gefertigt.

Betrüger beschenken Senior und fordern dann über 1000 Euro

Viel Freude hatte ein 78-jähriger Erfurter nicht an den Geschenken, welche er von zwei unbekannten Männern am Freitag (18.11.2022) zur Mittagszeit auf einem Supermarktparkplatz in der Erfurter Südstadt überreicht bekommen hatte.

Im Glauben, dass die überreichten Geschenke (ein Besteckkasten, ein Messerset, eine Spiegelreflexkamera und ein Herrenrasierer) von hohem Wert seien, ließ er sich laut Polizei dazu überreden, den Unbekannten auf Nachfrage ihre Unkosten in Form von 90,- Euro Tankgeld zu begleichen.

Dann wurden die Betrüger fordernder, sodass der Beschenkte 1000 Euro Bargeld abhob und übergab. Als sie weitere 500 Euro forderten, informierte der Senior in einem unbemerkten Moment die Polizei.

Die Beamten konnten die beiden Männer in Tatortnähe feststellen. Die Geschenke waren demnach minderwertig, zum Teil kaputt und laut Polizei nicht annähernd 1000 Euro wert.

Es wurde eine Anzeige wegen Betruges aufgenommen. Der geschädigte Senior erhielt sein Geld zurück.

