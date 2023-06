„Unne“ wird neu aufgelegt: Magdeburger Allee wird zum Kino des Erfurter Nordens

Erfurt. Von Juni bis September wird die längste Straße Erfurts zum Freilichtkino. Dabei gibt es auch Gesprächsrunden mit heiklen Themen.

Der Kulturhof Krönbacken wird im Sommer zum Freilichtkino der Innenstadt. Was der Kinoklub am Hirschlachufer für die Altstadt ist, setzt das Quartiersprojekt „Unne 3.0“ für den Erfurter Norden um. Insgesamt hat das Stadtteilbüro der Magdeburger Allee etwa 25 Filme im Programm. Ausgesucht und kuratiert wurden diese von zahlreichen Akteuren des Quartiers.

Lutherwiese wird zum Kinosaal

Die Rock’n Stroll-Spaziergangswissenschaftler sind beispielsweise mit einem Sex and Crime-Spaziergang (am 16. September ab 16 Uhr) am Start, die Ilvers Musikbar zeigt am Freitag, den 24. Juni um 20.15 Uhr den oscarprämierten Film „Walk The Line“ und die Pfarrgemeine Martini-Luther zeigt den Streifen „Pleasentville“ am 28. August um 17 Uhr auf der Wiese der Lutherkirche.

Projekt wurde um einen Monat verlängert

„Es ist größer geworden, als wir erwartet haben“, sagt Elisabeth Braun, „Es ist total schön, wie viele sich bei uns gemeldet haben, auch einen Film einzubringen“, so die Projektmitarbeiterin. So wurde aus dem ursprünglich für Juli bis September geplante Programm ein Festival, dem kurzerhand der Juni mit fünf Veranstaltungen hinzugefügt wurde.

Gespräche mit Thüringer Ministerin geplant

Die Organisation des Ganzen ist im Januar dieses Jahres angelaufen und hat neben den Filmen auch Workshops und Podiumsdiskussionen hervorgebracht. So wird auch die Thüringer Ministerin und Erfurterin Doreen Denstädt beim Film „Gadjo Dilo – Geliebter Fremder“ am 8. Juli um 20.30 Uhr dabei sein und in Kooperation mit dem RomnoKher Thüringen e.V auch für ein Gespräch zum Thema Sinti und Roma eingeplant.

Vereine und Kulturakteure arbeiten zusammen

Die durchweg kostenfreien Angebote bringen auf diese Weise den Bürgerbeirat Ilversgehofen, die Evangelische Freikirchliche Gemeinde - Baptisten, die Naturfreundejugend Erfurt und viele weitere Vereine und Kulturakteure zusammen, um für Unterhaltung, Bildung oder eine Mischung aus beidem zu sorgen.

Unterstützt und beraten wurde das Projekt vom Kino Schambrowski, das sein Wissen um Lizenzen und Co eingebracht hat. Gefördert wird „Unne 3.0“ vom Erfurtkultursommer und der Sparkasse Mittelthüringen.

„Unne 3.0“ läuft noch bis zum 22. September. Das vollständige Programm mit allen Filmen, Workshops und Spielstätten gibt es unter https://www.sozialestadt-erfurt.de/