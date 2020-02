Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unser Dorf hat Wochenende: MDR beleuchtet das Leben in Alach zur Karnevalszeit

In dieser Woche ist Alach Mittelpunkt der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“. Diese fängt das Landleben in Mitteldeutschland mit allen Vor- und Nachteilen, Traditionen und Trends ein. Am Sonntag um 9 Uhr wird das Alacher Dorfgeschehen über die Bildschirme flimmern. Bereits einen Tag vorher, am Samstag ab 9 Uhr, ist die Folge in der ARD-Mediathek verfügbar.

Besonders aktuell wird das gesellschaftliche Leben während des Karnevals in Alach beleuchtet. Das Dorf wird vorwiegend von acht Vereinen geprägt. Die größte Strahlkraft hat dabei der Karneval Club Alach (KCA). Dieser hält in der fünften Jahreszeit alle Bewohner auf Trab. Neben Dämmerschoppen und Weiber-, Kinder- und Seniorenfasching ist die Prunksitzung das absolute Highlight.