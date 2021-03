Unter Drogen Kinder durch Erfurt kutschiert

Einen berauschten Vater hielt die Polizei in Erfurt an. (Symbolbild)

Erfurt Ein unbelehrbarer Vater saß ohne Führerschein berauscht am Steuer und fuhr seine Kinder durch die Stadt.

Einen 31-jährigen Autofahrer kontrollierten Polizisten am Donnerstag in Erfurt. Der Mann gab falsche Personalien an, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Schwindel flog auf.

Dazu stand er auch noch unter dem Einfluss von Drogen, wie die Polizei mitteilt. Da der 31-Jährige seine Kinder im Auto hatte und eine Blutentnahme anstand, informierte er einen Verwandten. Als dieser die Kinder übernehmen wollte und mit seinem Auto vorfuhr, überprüften die Polizisten auch ihn. Der Mann war ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Männer wurden angezeigt.

