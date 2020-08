Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis, aber mit Potenzmitteln - Diebesbrüder

Zigaretten für 2000 Euro gestohlen

Vergangene Nacht brachen Diebe in einen Tabakladen am Roten Berg in Erfurt ein. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei informiert - trotz sofortiger Fahndung konnten die Diebe nicht gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei Täter, die in das Geschäft eingedrungen sind. Sie stahlen Zigaretten im Wert von über 2000 Euro.

Brüder als Diebespärchen

In einem Einkaufsmarkt im Norden von Erfurt stellte ein Ladendetektiv Mittwochabend zwei Brüder. Er hatte das Duo dabei beobachtet, wie sie drei Flaschen Whisky und eine Cola stahlen. Es stellte sich heraus, dass sich die beiden nicht zum ersten Mal in dem Geschäft bedient hatten. In den vergangenen Tagen waren sie öfters auf Diebestour gewesen, gestellt wurden sie allerdings nie. Bei der Durchsuchung der Männer im Alter von 23 und 26 Jahren wurde noch ein Pfefferspray gefunden.

Volltreffer: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis, aber mit Potenzmitteln

Weil ein 39-Jähriger Mittwochabend auf einem Behinderten-Parkplatz am Erfurter Hauptbahnhof parkte, wurde er kontrolliert. Ein bunter Fächer an Anzeigen war die Folge. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogen stand. Außerdem zeigte er den Beamten einen Führerschein vor, den er als gestohlen gemeldet hatte. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits im letzten Jahr entzogen worden. Woher die verschreibungspflichtigen Potenzmittel stammen, die er dabei hatte, wollte er nicht verraten. Den als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, den die Polizisten im Kofferraum fanden, stellten sie sicher. Genauso zwei Kisten mit hochwertigen Werkzeugen, bei denen die Seriennummern entfernt worden waren. Weiterfahren konnte er selbstverständlich nicht, den Autoschlüssel nahmen die Beamten vorsorglich ebenfalls mit.

Keller aufgebrochen

Mieter eines Hauses in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda stellten Mittwochmorgen fest, dass in der Nacht mehrere Keller aufgebrochen wurden. Insgesamt neun Kellerboxen wurden geknackt und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Diebe auf Angelausrüstung, ein Fahrrad und Dekoartikel abgesehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 3000 Euro. Auch in Kölleda machten sich ungebetene Gäste in einem Keller zu schaffen. Sie gelangten in das Mehrfamilienhaus und brachen das Abteil auf. Sie stahlen ein Modellauto im Wert von mehreren hundert Euro.

