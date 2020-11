Die gemeinsame Kreiselternvertretung konstituiert sich in diesen Wochen. Der Sprecher Armin Däuwel steht für weitere zwei Jahre zur Verfügung – und weiß: Die Herausforderungen der vergangenen Monate infolge der Corona-Pandemie setzen sich fort.

Mit dem heutigen Beginn des Unterrichts in der Stufe Grün mit primärem Infektionsschutz sind umfängliche Hygienemaßnahmen erforderlich. Können diese umfassend gewährleistet sein?

Leider nein. Die Kreiselternvertretung hatte schon während der ersten Corona-Welle mehrfach angemahnt, dass die hygienischen Voraussetzungen nicht immer und überall gewährleistet sind. Daher baten wir den zuständigen Dezernenten Alexander Hilge im Juli um einen Runden Tisch, um mit allen Beteiligten gemeinsam ein passendes Konzept zu entwickeln. Erst jetzt, nach mehreren Monaten des Wartens und wahrscheinlich aufgrund der aktuellen zweiten Welle, kam nun der Vorschlag von Seiten des Amtes für Gebäudemanagement, sich mit dem Stadtelternbeirat (Kitas), dem Jugendamt und dem Amt für Bildung zu treffen. Nun hoffen wir, dass dieser Runde Tisch auch zeitnah stattfinden kann.

Sie klingen leicht gereizt, wenn es um das Thema Hygiene in den Schulen geht.

Wenn ein Gespräch im Sommer stattgefunden hätte, hätte man Zeit gehabt, um gegenzusteuern. Da bedarf es nicht nur der Kontrolle durch den Hausmeister, sondern auch der Rückmeldungen über Lehrer und Eltern. Meine Intention war, die Elternsprecher zu sensibilisieren, wenn sie von Mängeln hören, dass sie eine Rückmeldung geben. Es nervt mich, dass vier Monate vergangen sind und nichts passiert ist. Die Zeit hätte durchaus ausgereicht, Maßnahmen zu entwickeln, damit wir jetzt in allen Einrichtungen gut aufgestellt sind.

Was sind die Befürchtungen?

Viele Eltern haben Angst, dass die Schulen wieder schließen. Homeschooling ist nicht nur für Kinder belastend, sondern auch für Mütter und Väter. Ich weiß, dass man nicht alles glatt ziehen konnte seit März – aber es ist zu wenig passiert. Wir stehen an dem Punkt wie im Frühjahr.

Welchen Bereich betrifft das außerdem?

Die Thüringer Schulcloud ist nach wie vor nicht vollumfänglich nutzbar. Dabei hätten diese technischen Probleme längst beseitigt werden können. Das hat zur Folge, dass die Kommunikation erneut nicht in allen Schulen sichergestellt ist. Bestimmte Schülergruppen werden wieder abgehängt, da nicht klar ist ist, wie der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling ablaufen soll. Die Zeit seit der ersten Welle wurde leider auch hier nicht optimal genutzt. Die Probleme existieren nach wie vor.

Erklären Sie bitte genauer.

Ich meine damit nicht, dass jeder Schüler nun ein Tablet bekommen soll. Aber es müssen klare Kommunikationsstrukturen vorhanden und auch allen Beteiligten bekannt sein. Egal ob Smartphone, oder Brief. Hauptsache, die Kommunikation ist sichergestellt. In vielen Schulen bedarf es der technischen Grundbedingungen. Doch selbst wenn diese gegeben sind, fehlt ein umfassendes schlüssiges Konzept für digitales Homeschooling. Das war im März nicht vorhanden und ist es nach wie vor nicht. Leider treffen manche Entscheidungen Leute, die nicht wissen, was an der Basis los ist.