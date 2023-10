In Erfurt wurde am Dienstag an einer Klinik Bömbenalarm ausgelöst. (Symbolbild)

Unzufrieden mit Behandlung - Bombendrohung an Erfurter Klinikum

Erfurt. In Erfurt gab es am Dienstag an einer Klinik Bombenalarm. Der Verursacher konnte von der Polizei gestellt werden.

Ein Anruf bei einer Krankenversicherung löste am Dienstag in Erfurt einen umfangreichen Polizeieinsatz aus. Wie die Polizei informierte, habe sich ein Mann über die aus seiner Sicht nicht zufriedenstellende Heilbehandlung seiner in einem Krankenhaus liegenden Frau beschwert und drohte, eine Bombe zünden zu wollen. Aufgrund dieser Aussage wurde das Klinikum von der Polizei umstellt.

Der mutmaßliche Verantwortliche konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen außerhalb von Erfurt angetroffen werden und habe sich von der zuvor angedrohten Tat distanziert. Deswegen sei es zu keiner Evakuierung des Krankenhauses gekommen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keiner Zeit vorgelegen, hieß es von der Polizei. Der Mann werde sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten müssen.

In der vergangenen Woche gab es in Erfurt an mehreren Schulen und im Rathaus Bombendrohungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

