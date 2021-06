Ursula Adomeit aus Erfurt erweist sich als lebenslustige Jubilarin

Erfurt. Wer 100 Jahre alt wird, hat viel zu erzählen. Das gilt ganz besonders für Ursula Adomeit aus Erfurt.

Für ausgelassene Stimmung sorgte Ursula Adomeit auf ihrer Geburtstagsfeier in der Tagesbetreuung „Sophia“ selbst. Am Tag nach der privaten Feier zu ihrem 100. Geburtstag hatte sie genügend Energie, um die Runde der Gäste und natürlich die Mitarbeiterinnen mit Rezitationen und Erzählungen aus ihrer Kindheit prächtig zu unterhalten.

In der Caritas-Tagesbetreuung fühlt sich die Jubilarin wohl

Die kleine, zierliche Dame ist am 22. Juni stolze 100 Jahre alt geworden und feierte das auch im neuen Haus der Caritas am Anger 7. Dort besuchte und beglückwünschte sie auch Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Vor lauter Geschichten, Gesang und gut gelaunten Gästen brauchte es gar keinen Raum für offizielle Reden.

Vom verträumten Kind zur Bühne des Lebens

Geboren ist Ursula Adomeit in Breslau. Sie war, wie sie sagt, ein sehr verträumtes Kind, doch als sie in die Schule kam, änderte sich dies. Das Leben ist für sie wie eine Bühne. Schon als Zehnjährige marschierte sie zum Theater und fragte nach einer Aufführung für Kinder, die es damals nicht gab. Bühnenreif theatralisch rezitiert sie heute noch, was sie in der Schulzeit an Texten und Gedichten lernte und bekommt den wohlverdienten Beifall..

Der Zweite Weltkrieg vertrieb sie aus Niederschlesien, so kam sie nach Thüringen. Sie war Lehrerin, Künstlerin am Theater und hatte eigentlich Buchhaltung gelernt. Ihr Leben wurde bunter.