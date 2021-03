Ursulinenkloster für den Bücherschrank

Am Wochenende präsentierte Wilfried Wolf coronakonform das erste Exemplar der Chronik im Kloster. Schwester Angela zeigte sich begeistert von der umfassenden Darstellung.

Erfurt. Chronik führt 900 Jahre zurück. Lücke in Erfurter Geschichte gefüllt.

Viele Chroniken wurden im Ursulinenkloster schon geschrieben. Seit dem 12. Jahrhundert wurde dokumentiert, was im und um das Angerkloster in der Stadt passierte. Jetzt wurde die wahrscheinlich letzte Chronik fertiggestellt. Gleichzeitig die erste, die nicht nur der internen Geschichtsschreibung dient, sondern für Jedermann erhältlich ist. Es ist die letzte, weil das Ursulinenkloster vor vier Jahren geschlossen wurde. Sobald es keine Bewohnerinnen mehr hat, geht das Gebäude an das Bistum. Derzeit leben im letzten aktiven Kloster der Stadt noch neun Schwestern – die jüngste ist 65 Jahre alt.