Vandalismus in Erfurt: Unbekannte beschädigen zwölf Autos

Erfurt. Die unbekannten Täter zerkratzten dutzende Autos in Erfurt. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen.

In Erfurt beschädigten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag insgesamt zwölf parkende Autos. Nach den Angaben der Polizei zerkratzten sie die Beifahrerseiten der Fahrzeuge in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 12.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter auf dem rechten Bürgersteig der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Werner-Seelenbinder-Straßen unterwegs waren. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich dringend beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0215140 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.