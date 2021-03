Vater der Erfurter Kläranlage

Frank-Wolfgang Möller verdankt Erfurt eine moderne Abwasserentsorgung und die Fachliteratur zur Anlage in Kühnhausen.

Erfurt. Frank-Wolfgang Möller erinnert sich am 80. Geburtstag an die Anfänge der kontrollierten Abwasserentsorgung

Mit dem Gehen klappt es nicht mehr so recht. Aber wenn man 80. Geburtstag feiert, muss man sich auch nicht mehr abhetzen. Frank-Wolfgang Möller ist in seinem arbeitsreichen Leben genug herumgerannt. Manchmal von Pontius zu Pilatus. Damals, in der DDR. Im VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB). Da versuchte er, die Führungsetage und die Parteioberen davon zu überzeugen, dass Erfurt endlich eine moderne Kläranlage brauchte.