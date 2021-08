Am Sonntag sind Blutspuren an der Eingangstür und im Fahrstuhl eines Erfurter Wohnhauses gefunden worden.

Verdächtige Blutspuren an Haustür und im Fahrstuhl in Erfurt entdeckt

Erfurt. In Erfurt beschäftigen Blutspuren an einer Hauseingangstür und im Fahrstuhl die Polizei.

Am Sonntagmittag teilte eine besorgte Bürgerin der Polizei mit, dass sie im Bereich Neuerbe in Erfurt mehrere blutähnliche Anhaftungen an der Hauseingangstür und im Fahrstuhl eines Wohnhauses entdeckt hatte.

Die Beamten prüften und konnten tatsächlich Blutspuren am Klingelschild, den Briefkästen und in der Nähe des Fahrstuhls bestätigen.

Woher diese stammen oder wer diese verursacht hatte, steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

