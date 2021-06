Verdächtige Hanfpflanzen in Erfurter Geraaue geerntet

Erfurt Die Polizei stellt mehr als 80 der Gewächse sicher

Ein Erfurter genoss am Montagnachmittag mit seinem Kind und dem Hund das schöne Wetter an der Geraaue. In den für die Bundesgartenausstellung angelegten Blumenbeeten entdeckte er verdächtige Hanfpflanzen und verständigte die Polizei. Ganze 45 Minuten waren die Polizisten vor Ort im Einsatz.

Die mehr als 80 Pflanzen mit einer Größe von 10 bis 40 cm wurden geerntet und sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um berauschende Pflanzen oder womöglich um eine einfache Hanfpflanze aus einer Blumensamenmischung handelt, muss die labortechnische Untersuchung zeigen.

