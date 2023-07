Verdächtiger Brief in Erfurter Wohngeldstelle: Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz

Erfurt. Ein verdächtiger Brief ist am Freitag in der Wohngeldstelle im Haus der sozialen Dienste in Erfurt eingegangen und hat für einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Ein verdächtiger Brief hat am Freitagvormittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte vor dem Haus der sozialen Dienste im Juri-Gagarin-Ring in Erfurt gesorgt.

Der verdächtiger Brief war bei der Wohngeldstelle eingegangen, die sich im Haus befindet. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und war unter anderem mit dem Messwagen vor Ort. Auch zwei Rettungswagen und die Polizei wurden gerufen.

Eine Person wurde vor Ort vorsorglich untersucht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Anja Derowski

Nach derzeitigem Stand wird allerdings davon ausgegangen, dass sich in dem Brief keine gefährliche Substanz befindet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.