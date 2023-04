Zum Protestmarsch des Pflegepersonals des Helios-Klinikum Erfurt am 8. März entstand dieses Foto. Nun steht ein weiterer Warnstreik an (Archivfoto).

Verdi ruft Helios-Beschäftigte in Erfurt zum Warnstreik auf

Erfurt. Im Erfurter Helios-Klinikum soll am Dienstag erneut gestreikt werden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft die Beschäftigten des Helios-Klinikums Erfurt am Dienstag von 6 bis 22.30 Uhr zum Warnstreik auf. Das teilt die Gewerkschaft am Montag mit.

In der dritten Verhandlungsrunde am 5. April habe Helios ein Angebot vorgelegt, das für die Beschäftigten ein deutliches Minusgeschäft wäre. Es liege weit unter der Inflationsrate und bei einem Bruchteil dessen, was als Ausgleich der extremen Preissteigerung dringend benötigt werde, schreibt Verdi. "Das gleicht auch die angebotene Einmalzahlung von insgesamt 2000 Euro nicht aus. Denn diese kann nur einmal ausgegeben werden, die Preissteigerungen wirken hingegen dauerhaft“, sagt Gewerkschaftssekretär Hannes Gottschalk.

Bei den Verhandlungen zum Helios-Konzerntarifvertrag, der auch im Klinikum Erfurt gilt, hatte der Arbeitgeber zwei Prozent, mindestens aber 100 Euro zum 1. September dieses Jahres und drei Prozent, mindestens aber 100 Euro zum 1. September nächsten Jahres angeboten.

Die ehrenamtliche Verdi-Tarifkommission fordere für die rund 21.000 Beschäftigten im Helios-Konzerntarifvertrag 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Für die Auszubildenden fordert ver.di ein Plus von 200 Euro auf deren Vergütung.