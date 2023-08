Vergessene Buslinien, neue Baumärkte & ein Kult-Bestatter: Die Woche in Erfurt in Bildern

Erfurt. Was hat ein Chief Digital Officer in Erfurt zu tun? Und was passiert gerade in Elxleben? Ein Überblick über die Stadtgespräche der letzten Woche.

Der Bundeskanzler war zu Besuch und Erfurt hat wieder einen Chef-Stadtplaner. Was in der vergangenen Woche noch wichtig war, hat unsere Redaktion in den Bildern der Woche aufbereitet:

Montag

Die Liniennummer 220 der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH (Sömmerda - Straußfurt - Haßleben - Nöda - Erfurt) nimmt keine Fahrgäste innerhalb von Erfurt auf. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Mit dem 49-Euro-Ticket durch ganz Deutschland fahren, aber nicht zum Globus in Erfurt-Mittelhausen – was kurios klingt, ist für die beiden Sömmerdaer Buslinine 208 und 220 aber Wirklichkeit. Die Regelung existiere seit vielen Jahren und habe mit dem Deutschland-Ticket nichts zu tun, sagt Olaf Silge, Prokurist der Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV in Sömmerda. SWE-Sprecher Ivo Dierbach begründet sie mit dem „möglichen Ausschluss von Binnenfahrten“, der Bestandteil der Konzessionen vom Thüringer Landesverwaltungsamt sei.

Dienstag

Horst Walther sitzt seit seiner schweren Erkrankung im Rollstuhl. Seinen Humor hat er nicht verloren. Das T-Shirt zeigt stilisiert die berühmte Beatles-Szene in der Londoner Abby Road vom Cover des gleichnamigen Albums. Foto: Kai Mudra / Funke Medien Thüringen

Weihnachten will Horst Walther wieder auf eigenen Beinen stehen. Nach einer schweren Erkrankung befindet sich der frühere Erfurter Discjockey und Bestatter auf dem Weg der Besserung. Eine Infektion mit Krankenhauskeimen knockte den 75-Jährigen vergangenen November aus. Was den bekannten Erfurter in seinem Leben bewegte, was der Tag der Volkspolizei für eine Rolle spielt und wie es ihm als Berufsschullehrer ging, ist in einem ausführlichen Porträt nachzulesen.

Mittwoch

Der alte Praktiker-Baumarkt in Elxleben soll wiederbelebt werden. Foto: Michael Keller / Funke Medien Thüringen

Vor zehn Jahren gingen bei Max Bahr in Elxleben die Lichter aus. Nun soll der alte Bau- und Gartenmarkt noch in diesem Jahr revitalisiert werden. Eine klare Aussage, wann es konkret mit der Verkaufstätigkeit losgehen solle, sei bislang nicht getroffen worden, so Bürgermeister Heiko Koch. Die Absicht, den alten Bau- und Gartenmarkt noch in diesem Jahr zu eröffnen, sei aber geäußert worden. Fest steht aber - es wird keine bekannte Marke, sondern eine GmbH & Co KG einziehen.

Donnerstag

Christian Lünser ist der neue Chief Digital Officer in der Erfurter Stadtverwaltung. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Seit dem 1. April bekleidet Christian Lünser die Stelle des Chief Digital Officers. Er ist verantwortlich für die Digitalisierung in der Stadtverwaltung, also den schrittweisen Umstieg der analogen Papier-und-Stift-Behörden hin zur computergebundenen Arbeit. Was er verändert, soll auch den Erfurtern zugute kommen. Wie das gehen soll, hat unsere Redaktion aufbereitet.

Freitag

Tausende Lichter in unzähligen Farben verleihen dem Egapark zum Lichterfest auch 2023 einen ganz besonderen Glanz. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Am Freitag und Samstag wird der Egapark zum traditionellen Lichterfest erleuchtet. An beiden Abenden gibt es ein Feuerwerk und ein buntes Programm. Der erste Tag ging mit gutem Wetter und vielen Besuchern ins Rennen. Welche kreativen Illuminationen geboten werden, gibt es in unserer Diaschau zu sehen.