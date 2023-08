Vergessene DDR-Kunst in Erfurt wiederentdeckt: Welche Werke in Jena, Artern und Co eine Rolle spielen

Erfurt. „Vor dem Verschwinden“ heißt die neue Sonderschau in der Landeshauptstadt. Mitgewirkt haben Schüler aus ganz Thüringen.

„Kunst am Bau“ liegt derzeit voll im Trend. Historiker, Denkmalpfleger, aber auch viele Privatmenschen aus allen Berufssparten interessieren sich für Mosaike, Stahlbilder und Reliefe aus der DDR-Zeit. Was in Archiven und in Sozialen Netzwerken eifrig gesammelt wird, hat Lisa Ströer von der Gedenkstätte Andreasstraße genutzt, um vergessen Kunst in Thüringen zu finden und Jugendliche auf eine Spurensuche zu schicken.

Malereien, Mosaike und Glasbilder

Was am Ende dieses seit 2022 laufenden Projekts herausgekommen ist, sind nicht nur sensibilisierte Schüler und viele durchdachte Kunstwerke, sondern auch eine Sonderschau, in der die Werke unter dem Titel „Vor dem Verschwinden“ präsentiert werden. Werke meint an dieser Stelle sowohl ein Kunstwerk, dass sich die Schulklasse genau angeschaut hat, als auch die Malereien, Fliesen und Glasbilder, die anhand der Auseinandersetzung mit dem Künstler und seinen Motiven entstanden ist.

Schüler konnten eigene Motive schmieden

Gefördert von der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Wüstenrotstiftung haben Lisa Ströer und ihre Kolleginnen Lena Bührichen und Judith Mayer fünf Orte in Thüringen besucht und dort baubezogenen Kunst von fünf Künstlern untersucht. Nachdem die Grundlagen zum Thema DDR und öffentliches Kunstwesen unter dem SED-Regime gelegt wurden, haben sich die Jugendlichen ein Kunstwerk an ihrer Schule oder im direkten Umfeld ausgesucht und eigene Projekte erarbeitet. In Niedeorschel wurde mit Glas hantiert und drei Simson-Typen in einem Bildnis verewigt, während in Jena eine alter Schalterhalle und das darin erhaltene Stahlbild die Chance bot, sich im Schmieden auszuprobieren.

Besucher können sich interaktiv einbringen

In den Räumen im Untergeschoss der Gedenkstätte werden diese Werke gegenübergestellt, sodass das jeweilige Bildnis direkt in Verbindung mit seiner Reflexion steht. Auch Podcast- Ausschnitte, in denen die Schüler über ihre Projekte sprechen, können vor Ort direkt angehört werden. Nachdem die Besucher die Räume besucht haben, sind sie im letztem Raum selbst aufgefordert, sich interaktiv einzubringen: Das geht dort nicht nur mit Bewertungskarten, sondern auch in der Möglichkeit, ein ganz Neues Bild zu erschaffen.

Das Projekt wird auch 2023 an weiteren Schulen fortgesetzt. Die Erfurter Schulen sind eingeladen, am Projekt teilzunehmen.

„Vor dem Verschwinden. Spurensuche nach vergessener Kunst in der DDR“, Sonderschau bis zum 12. November in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Weitere Informationen und Kontakt unter www.vor-dem-verschwinden.de