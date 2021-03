Verkehrsleitsystem soll in Erfurt die Ega-Anwohner schützen

Ein ständig zugeparktes Wohngebiet, Belagerungszustände an Wochenende. Die Befürchtungen der Egapark-Anwohner vor negativen Auswirkungen des Buga-Anreiseverkehrs waren groß. Die Corona-Lage setzt derzeit ein Fragezeichen wann und ob ein Besucheransturm wegen der Pandemie einsetzt.

Ungeachtet dessen informierte die Buga GmbH in einer Online-Versammlung jetzt die Anwohner in der Cyriaksgebreite und in den anderen Wohngebieten in Ega-Nähe über das Verkehrskonzept ab April und zeitweilige Veränderungen, die für Anwohner eintreten.

Weiträumige Informationen für Buga-Besucher

So rechnen die Verantwortlichen bei Stadt und Buga GmbH mit der Anreise von vielen Besuchern per Auto und Bus. Bereits über die überregionalen Marketinginitiativen werde daher auf eine Anreise über die A4 bzw. A71 verwiesen. „Die Parkplätze werden von A71 / B7 über Schmira kommend ausgewiesen, so dass eine direkte Leitung zum neuen Parkplatz erfolgt“, heißt es im Protokoll der Anwohnerinformation. Hier befinden sich 51 Busparkplätze und 374 für PKW und 48 für die auch in Pandemie-Zeiten immer beliebteren Caravans.

Ob und wie dieser Puffer funktioniert, das ist offen. Ungeachtet dessen gibt es rund um den Ega-Parkplatz über dieses Jahr hinweg einige Veränderungen. Seit Anfang der Woche ist der Parkplatz gesperrt, er wird während der Gartenschau Ausstellern und Mitarbeitern – aber eben nicht Tagesgästen – zur Verfügung stehen, so Buga-Sprecherin Christine Karpe. In Kürze werde ein elektronisches Einlasssystem mit Schranke installiert.

Standstreifen am Ega-Parkplatz nicht zu nutzen

Einen anderen Stellplatz für ihre Autos müssen sich die Nutzer der Kleingärten rund um die Cyriakskapelle suchen, denn der kostenfreie Standstreifen parallel zum Parkplatz werde nicht zur Verfügung stehen.

Bereits bei einer Einwohnerversammlung vor Parkplatzbau an der Wartburgstraße waren Bedenken laut geworden, dass vor allem das Wohngebiet Im Gebreite im Buga-Jahr stets zugeparkt sein werde. Auf neuerliche Nachfragen in dem Online-Forum wurde nun seitens des Bau- und Verkehrsamtes klargestellt, dass keine besonderen Aktivitäten seitens der Stadt geplant sind, um Anwohner zu privilegieren. „Häufige Begehung des Ordnungsamtes, um Falschparken im Wohngebiet zu vermeiden, ist nicht möglich“, heißt es.

Auch am Eingang Gothaer Platz – wo es nur sehr wenige Stellflächen in der Cyriaksstraße gibt – könne nicht extra in die bestehende Parksituation eingegriffen werden. Das Aufstellen von Parkuhren bis zur Buga sei nicht machbar, da dafür die entsprechenden verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten, heißt es aus dem Verkehrsamt.