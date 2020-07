Verkehrssünder bleiben nicht ungestraft

Der neue Bußgeldkatalog greift derzeit nicht, aufgrund eines Formfehlers bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung sind die Neuregelungen nicht rechtskräftig. Vor allem die härteren Strafen riefen zudem längst Kritiker auf den Plan. Jedes Bundesland entscheidet nun selbst, wie verfahren wird. In Thüringen gilt nun erstmal der alte Bußgeldkatalog. „Wenn ein Verkehrsteilnehmer jetzt geblitzt wird, wird ihm über die zentrale Bußgeldstelle in Artern ein Bußgeldbescheid gemäß dem alten Katalog zugestellt“, sagt Polizeisprecherin Julia Neumann auf Anfrage unserer Zeitung. Es gelten die Bußgelder und Geschwindigkeitsgrenzen, die bis Ende April in Kraft waren -- es gibt keinen Freibrief zum Rasen. „Wir kontrollieren weiterhin und ahnden auch.“ Der neue Bußgeldkatalog sah teils deutlich härtere Strafen bei Tempoüberschreitungen vor. Ein Monat Führerscheinentzug gab es für Fahrer, die innerorts mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs sind, die alte Regelung sah dies erst ab 31 km/h vor. Wer seit April erwischt wurde, muss nun geduldig sein. Die Verfahren sind ausgesetzt, bis der Rechtsstreit um den neuen Bußgeldkatalog beigelegt ist. Der ADAC empfiehlt: Wurde bereits ein Bußgeldbescheid erlassen und ist die 14-tägige Einspruchsfrist noch nicht verstrichen, sollten Betroffene umgehend Einspruch einlegen.