Verkehrsunfall, Diebstahl und Falschgeld: Die Polizeinachrichten aus Erfurt

Erfurt Autofahrerin knallt gegen ein Straßenschild, ein Dieb stiehlt ein E-Bike und flüchtet und ein 50-Euro-Schein wird als Falschgeld entlarvt.

Mit einem Straßenschild stieß am Freitagnachmittag eine 20-jährige Autofahrerin zusammen. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie in der Stotternheimer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, offenbar aufgrund rutschiger Straßenverhältnisse. Der Sachschaden wird mit über 4000 Euro angegeben. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

E-Bike aus Kellerbox gestohlen

Ein Unbekannter brach im Erfurter Süden in ein Mehrfamilienhaus ein. Laut Polizeimeldung entwendete er aus einer der Kellerboxen ein E-Bike im Wert von 2000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen besonders schwerem Fall von Diebstahl.

Falscher 50-Euro-Schein war Spielgeld

Eine 65-jährige Frau staunte am Freitagmorgen nicht schlecht, als sie Geld bei ihrer Bank einzahlen wollte. Nach Polizeiinformationen übergab sie einen 50-Euro-Schein einem Mitarbeiter des Geldinstituts in einer Filiale in der Erfurter Innenstadt. Dieser erkannte den Schein als Fälschung und informierte die Polizei. Der Schein, der sich als Spielgeld erwies wurde sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet.

