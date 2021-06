Verlosung: Fahrt mit dem Buga-Luftschiff über Erfurt gewinnen

Erfurt. Citymanagement und der gleichnamige Verein wollen mit der Aktion auch die Innenstadthändler ins Licht rücken.

In einer Woche wird ein Luftschiff über Erfurt kreisen. Als besondere Aktion zur Bundesgartenschau kommt das Luftschiff „Theo“ vom 25. Juni bis 4. Juli nach Erfurt.

Es ist eines von fünf Luftprallschiffen der Welt mit einer Länge von 60 Metern. Das Erfurter Citymanagement und der gleichnamige Verein starten dazu eine Verlosung, mit der gleichzeitig auf die Geschäfte der Innenstadt aufmerksam gemacht werden soll.

So kann man einen von zwei Flügen im Wert von 400 Euro gewinnen, wenn man den Verlosungs-Post auf der Facebook-Seite „Erfurt erleben“ der Erfurt Tourismus GmbH liked, im Kommentar einen Selfie postet von seinem Lieblingsgeschäft oder Lieblingsrestaurant und ganz kurz darunter schreibt, warum man dort so gern ist.

Aus allen Posts werden die Gewinner für einen Rundflug mit dem Buga-Luftschiff – am 4. Juli um 15 Uhr ab Alkersleben – ermittelt.