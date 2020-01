Der Schlüssel passt! Am 2. Januar trat Gunnar Dieling in Schloßvippach an, um nach der VG-Fusion erste Entscheidungen zu treffen.

Verwaltungs-Chef für drei Monate

„Meine Aufgabe ist es, mich so schnell, wie möglich selbst überflüssig zu machen“, fasst Gunnar Dieling den Inhalt seiner zeitweiligen Tätigkeit zusammen, die er in den kommenden drei Monaten im Bürostuhl des künftigen VG-Vorsitzenden der neuen Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach aufgenommen hat. Nachdem die VGs „Gramme-Aue“ und „An der Marke“ zum Jahresende aufgelöst und in der neuen VG zusammengefasst wurden, gelte es jetzt die Zeit zu überbrücken, bis ein Vorsitzender für die neue Konstellation gefunden wurde. Bis zum 31. März wurde der Udestedter Bürgermeister Gunnar Dieling von seinem Arbeitgeber, dem Thüringer Justizministerium, für diese Aufgabe freigestellt. Er sei von der Kommunalaufsicht dafür vorgeschlagen worden, die dafür zu sorgen hat, dass die alte Verwaltung der VGs nahtlos in die neue übergeht.

Beide VGs wurden bereits über anderthalb Jahre ohne VG-Vorsitz nur kommissarisch geführt, weshalb es nach der Auflösung auch niemanden gab, der den Vorsitz vorerst in Vollzeit weiter führen könnte. Deshalb griff die Lösung, die jetzt praktiziert wurde, die Dieling zum „Beauftragten (der Kommunalaufsicht) mit der organisatorischen Kompetenz des Hauptamtlichen Gemeinschaftsvorstehenden der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach“ macht. Zum Glück müssen für die dreimonatige Amtszeit keine Visitenkarten angefertigt werden. Es sei eine kluge Entscheidung gewesen, für diese Übergangszeit einen Bürgermeister aus der Region zu berufen, da dieser sofort den Überblick habe, welche Dinge im Vorfeld bereits auf den Weg gebracht werden können. Dieling hat bereits eine lange Liste zusammengetragen – und nach mitunter schlaflosen Nächten wird diese immer länger. Ganz oben auf der Liste stand dabei die Regelung der Lohnabrechnung für die Mitarbeiter – 12 ehemalige Beschäftigte der VG „An der Marke“, 13 der VG „Gramme-Aue“. Am Personalbestand der Verwaltung werde sich nichts ändern, alle Mitarbeiter werden übernommen, dies sei beim Zusammenschluss zur Bedingung gemacht worden – Details der Beschäftigung sollen im Verlaufe des Jahres geklärt werden. Während die Lohnabrechnung am Standort in Großrudestedt konzentriert wird, soll in Schloßvippach der Bereich Haushalt/Finanzen zusammengefasst werden. Es seien viele kleine und große Mosaiksteine, die neu zusammengefügt werden müssten – möglichst so, dass die Bewohner der VGs es überhaupt nicht merken. Nicht zu verhindern sei dabei, dass die ersten Investitionen der neuen VG der Fusion geschuldet sein werden. Vor allem im IT-Bereich müsse investiert werden – bei der Anpassung der zum Teil unterschiedlichen Systeme mit der gleichen Software. Die VG braucht neue Stempel, neue Siegel, neue Briefköpfe, ein neues farbiges Amtsblatt… Man investiere dabei in eine Zukunft, die sich für die Gemeinden schon in kurzer Zeit rechnen werde. Und dies nicht nur, weil jetzt das Gehalt für einen VG-Vorsitzenden gespart wird, sondern weil sich viele Sachen bündeln lassen. Als Bürgermeister von Udestedt wünscht sich Dieling dabei vor allem eine gemeinsame Verwaltung für die Kindergärten. Das Personal könnte flexibel eingesetzt werden, die Betreuung der Kinder wäre zu jederzeit gesichert. Auch einen gemeinsamen Bauhof könne er sich vorstellen – teure Spezialtechnik müsse nicht mehrfach angeschafft werden… Vorerst werde am 13. Januar zu einer ersten Gemeinschaftsversammlung nach Großrudestedt ins „Deutsche Haus“ eingeladen. Dort wird es dann vor allem um die Hauptsatzung für die neue VG gehen, um den Finanzstatus – und um die Wahl der zwei Stellvertreter des künftigen Vorsitzenden. Bei der nächsten Gemeinschaftsversammlung könnte dann vielleicht schon der neue VG-Chef zur Debatte stehen…