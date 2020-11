Verzögerung beim Bau des Innenministeriums in Erfurt kostet Millionen

Als 2014 das neue Verfassungsschutzgesetz für Thüringen verabschiedet wurde, mutierte der Nachrichtendienst vom Landesamt zur Abteilung beim Thüringer Innenministeriums. Damals verband der zuständige Minister, Jörg Geibert (CDU), diese Unterordnung mit der Hoffnung auf ein räumliches Zusammenlegen von Ministerium und Verfassungsschutz. Auf dem Polizeiareal im Südosten Erfurts sollten dafür neue Gebäude errichtet werden.

Doch dazu ist es bis heute nicht gekommen. Erst im August bezog nach jahrelanger Verzögerung die Bereitschaftspolizei ihr neues Dienstgebäude. Innenminister Georg Maier (SPD) sprach 2018 davon, dass 2025 das Innenministerium, das Landeskriminalamt (LKA) und der Verfassungsschutz auf dem Gelände an der Kranichfelder Straße konzentriert werden sollen. Bereits seit 2015 arbeitet dort das LKA.

Hoffnung auf zügigen Bau ist zerschlagen

Konkrete Pläne für den Neubau des Ministeriums lagen 2018 allerdings noch nicht vor. Inzwischen hat sich die Hoffnung auf einen zügigen Bau zerschlagen. „Mit einer möglichen Fertigstellung des komplexen Neubaus ist nicht vor 2030 zu rechnen“, sagt eine Ministeriumssprecherin dieser Zeitung. Eine Machbarkeitsstudie habe immerhin die Möglichkeit der Unterbringung von Verfassungsschutz und Innenministerium auf dem Areal bestätigt.

Die erneute Verzögerung fällt auch deshalb so auf, weil CDU-Innenexperte Raymond Walk noch Anfang Oktober im Zweijahresbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission darauf gedrängt hatte, den Termin 2025 für den Neubau des Verfassungsschutzes einzuhalten. Das Kontrollgremium sei über die inzwischen deutlich verlängerte Planungsphase bisher nicht informiert worden, sagt Walk am Mittwoch dieser Zeitung.

Damit würde sich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen beim Verfassungsschutz auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, kritisiert der CDU-Abgeordnete. Kein Thüringer Politiker könne heute seriös sagen, was 2030 sei und wofür Geld ausgegeben werden könne.

Mietkosten von 1,27 Millionen Euro

Die erneute Verzögerung kostet den Freistaat derweil jährlich weiter Millionen an Mietzahlungen. Allein in diesem Jahr stehen im Haushalt dafür rund 1,27 Millionen Euro, welche unter anderem für die Nutzung das Gebäudes des Innenministeriums am Erfurter Steigerwald zu überweisen sind.

Das Ministerium war offenbar ohnehin schon von einer Fertigstellung erst 2027 statt 2025 ausgegangen. Die erneute Verzögerung wird unter anderem damit begründet, dass die Wirtschaftlichkeit der möglichen Baumaßnahmen nachgewiesen werden müsse. Die Finanzierung des Projekts könnte frühestens in der mittelfristige Hochbauplanung Thüringens ab 2025 mit aufgenommen werden, heißt es.

Davor enthalte diese Planung bis 2025 im Bereich der Sicherheitsbehörden vor allem Geld zur Sanierung der Landespolizeidirektion in Erfurt und für die Bildungseinrichtung der Polizei in Meiningen.

