Vier Personen bei Verkehrsunfall in Erfurt verletzt

Erfurt. Alle Beteiligten mussten zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt sind am Dienstagabend (15.11.2022) vier Personen verletzt worden. Gegen 18.40 Uhr stießen ein VW Polo, besetzt mit drei Personen, und ein VW Golf, besetzt mit einer Person, an der Kreuzung der Weimarischen Straße und der Zufahrt zum Globus zusammen.

Alle Personen seien verletzt und zur weiteren Behandlung in ortsansässige Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. An beiden Pkw sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Die Erfurter Polizei untersucht den Unfall und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter Angabe der Vorgangsnummer 0282960/2022 entgegen genommen.

