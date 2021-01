Vier Unfälle auf der A 71 durch Schneeglätte

Auf Grund von winterglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Sonntagvormittag zu mehreren Verkehrsunfällen auf den Thüringer Autobahnen. Vier Unfälle verzeichnete die Autobahnpolizei auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Erfurt Bindersleben.

In Höhe der Tank- und Rastanlage „Leubinger Fürstenhügel“ hat unter anderem ein Skoda-Fahrer (41) den Winterdienst überholt. Beim Wiedereinordnen in die rechte Fahrspur sei er ins Schleudern gekommen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach sei er mit der Schutzplanke kollidiert, wurde von dieser abgewiesen und kam auf der Fahrbahn in Richtung Schweinfurt zum Stehen. Ab diesem Zeitpunkt war die Bundesautobahn zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Sperrung dauerte dreieinhalb Stunden an.

Bei den vier Verkehrsunfällen auf der Bundesautobahn 71 sind eine Person schwer und drei Personen leichtverletzt worden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 29.000 Euro.